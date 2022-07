Tuturano si "illumina" con i graffiti di Mr.Wany: l’artista internazionale nella frazione brindisina

Ascolta questo articolo

Chi da ieri sera 22 luglio si è recato presso il Parco della Gioia di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, non ha potuto far altro che notare i grandissimi murales che sono comparsi in queste ore. Rappresentano diversi personaggi tanto cari ai bambini, come ad esempio i Flinstones, noto cartoon che ha fatto la storia. Circa 70 metri di parete sono stati disegnati quindi con questi temi. L’autore della straordinaria opera d’arte è Andrea Sergio, meglio noto come Mr.Wany, artista di street art originario di Brindisi e famoso in tutto il mondo per i suoi graffiti. Sergio ha firmato le sue opere in Croazia, Brasile, Australia ed Emirati Arabi Uniti dove ha ottenuto il Guinness dei primati della tela più lunga al mondo insieme a 150 artisti internazionali di writing e street art.

Mr.Wany ha realizzato l’imponente opera in occasione del grande evento Tuturano Street Day, il quale era previsto proprio per ieri 23 luglio. Sin dalle 10:00 del mattino gli artisti e lo stesso Mr.Wany hanno operato lungo tutta la cinta muraria interna del Parco della Gioia, lì dove insiste una parete di arrampicata e un campo da basket da 3vs3. Grandissimo lo stupore tra i cittadini, che hanno visto letteralmente “nascere” l’opera d’arte dell’artista da un momento all’altro.

L’evento sulla Street Art

L’evento dedicato interamente alla Street Art è stato voluto fortemente dall’associazione locale Comitato Frazione Tuturano, associazione composta da alcuni giovani del posto che hanno voluto fare qualcosa di concreto per la propria cittadina e che attualmente gestisce la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” in Piazza Regina Margherita, un luogo aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Il Comune di Brindisi ha patrocinato l’evento. Tra l’altro il Parco della Gioia, nato da un programma di rigenerazione urbana, possiede una pista da skateboard tra le uniche in zona, e che spesso attira per i propri allenamenti anche gente da fuori provincia, a riprova dell’importanza dell’area in questione.

L’evento è durato fino alle 23:00 circa, quindi per tutta la giornata. Nella prima serata c’è stata anche la presentazione del libro di Mr.Wany nato durante il periodo del lockdown e poi l’esibizione di rapper locali, quali Alesk, che ha proposto sia brani inediti che non. Ci si augura che adesso l’opera d’arte di Mr.Wany venga valorizzata a dovere.