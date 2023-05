Trieste, allestita una mostra in omaggio a Mirò

La mostra dedicata a Mirò è curata dal critico d’arte Achille Bonito Oliva insieme a Maïthé Vallès-Bled, direttrice di musei in Francia, e a Vincenzo Sanfo, esperto d’arte e organizzatore di grandi mostre internazionali; è promossa dal Comune di Trieste con il supporto del Trieste Convention & Visitors Bureau e PromoTurismoFVG e prodotta da Navigare Srl con la co-produzione di Diffusione Cultura Srl e realizzata insieme ad Art Book Web.

“Omaggio a Miró” è una mostra di circa 80 opere che contiene al suo interno dipinti ma anche tempere, disegni, sculture e ceramiche; tutte provenienti da musei francesi e da collezioni di privati. A completare la mostra ci sono anche libri, documenti e una sezione multimediale. Il tema centrale della mostra sono i sei decenni di carriera di Joan Mirò, uno dei maggiori artisti del Novecento, grande esponende della corrente surrealista.

Le opere del grande maestro sono caratterizzate da una poliedricità di forme e di mezzi espressivi: non solo pittura ma anche collage e opere di tappezzeria. Il percorso della mostra è diviso per aree temache ispirate dalla grande gioia di vivere di Mirò, come si può ben vedere dall’uso che fa del colore, del segno e delle forme. Inoltre, la mostra contiene al suo interno una sezione fotografica e alcuni video inediti che raccontano la vita privata e pubblica dell’artista.

La sede della mostra è al Civico Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna di Trieste. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (l’ultimo ingresso è 30 minuti prima dell’orario di chiusura), mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Martedì, invece, è giorno di chiusura.

Il percorso dura all’incirca 1:15h mentre la capienza è di 200 persone. Per quanto riguarda il biglietto, invece, il costo di quello intero è di 15,00€ durante il weekend e i festivi, mentre per i giorni feriali il costo è di 13,00€. Il ridotto, in biglietteria, costa 11.00€ per tutti i giorni ed è riservato ai giovani fino ai 14 anni, i giornalisti, gli studenti unuversitari, le convenzioni e gli over 65.

Il ridotto per i gruppi di oltre 10 persone è di 9,00€, mentre per le scuole 5,00€. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni e disabili (per l’accopagnatore il biglietto, invece, è ridotto), possessori della FVG Card con inclusa la mostra (iniziativa “Trieste ti regala le grandi mostre”). Inoltre è presente anche il biglietto open di 7,00€ che permette di saltare la fila e di ricevere un poster a tiratura limitata in omaggio.