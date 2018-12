Torino omaggia il mito di Marilyn Monroe in una mostra

Il capoluogo piemontese omaggia una celebrità, una diva molto amata da Hollywood. Stiamo parlando di Marilyn Monroe, la diva per antonomasia, non solo del cinema americano, ma mondiale. Una donna il cui fascino e la cui notorietà continuano ad essere acclamati tantissimo ancora oggi, al punto da allestire una mostra in suo onore.

Presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino è possibile visitare, fino al 28 gennaio 2019, la mostra a lei dedicata dal titolo “Merry Marilyn“, che racchiude tutto quello che ha rappresentato nell’immaginario collettivo. Un’artista poliedrica: attrice, cantante, produttrice cinematografica e modella, oltre ad essere stata il sogno di tantissimi uomini per la bellezza e il fascino che ha sempre saputo emanare.

Marilyn Monroe è stata il simbolo di un’epoca e di una trasformazione sociale, oltre ad essere ricordata come un’icona degli anni Cinquanta e Sessanta, che l’hanno consacrata come modello inarrivabile, e anche per alcuni misteri mai svelati dietro la sua leggenda. La mostra si arricchisce di tantissimi oggetti che hanno fatto parte della sua carriera: dalle scarpe ai gioielli, sino ai bozzetti e ai vestiti che lei stessa ha indossato.

Oltre agli oggetti personali che sono stati parte integrante della sua vita, durante la mostra è possibile ammirare anche riviste e immagini, oltre a tantissimi estratti dei film che l’hanno vista protagonista. Sono elementi, attimi, momenti che raccontano questa straordinaria donna, morta nel 1962 all’età di 36 anni.

La mostra è stata curata e organizzata da Nicoletta Pacini e Tamara Sillo. La prima ne parla in questo modo: “È un’esposizione piccola come dimensioni, ma veramente ricca di contenuti, in cui si mescolano cinema e moda. A noi piace chiamarla uno scrigno di tesori”. Si può visitare dal lunedì al venerdì, a eccezione del martedì in quanto il museo è chiuso, dalle 9 alle 20. Il sabato e la domenica è aperta dalle 9 alle 23. Si può entrare fino ad un’ora prima della chiusura del museo con l’acquisto del biglietto per l’esposizione.