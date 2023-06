"The age of freedom", Caorle omaggia Andy Warhol

“The age of freedom“, è questo il nome scelto per la mostra dedicata ad Andy Warhol, a cura di Matteo Vanzan, promossa dal Comune di Caorle (VE) e prodotta da MV Art. La mostra si pone il grande obiettivo di raccontare il genio rivoluzionario di un grande artista, Andy Warhol, di Pittsburgh. Il pubblico potrà rimanere ammaliato dalle oltre 70 opere esposte in un percorso immersivo e altamente dinamico ed esplosivo.

Verranno esposte anche le ricerche artistiche di Robert Rauschenberg, vincitore del Gran Premio della Biennale di Venezia del 1964 e anche di Roy Lichtenstein, Jim Dine, Joe Tilson, Robert Indiana, Mario Schifano, Mimmo Rotella, Tano Festa, Franco Angeli e molti altri. Alla fine del percorso sarà anche possibile vedere una serie di video, documentari e alcuni film d’epoca.

La mostra è aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel seguente orario: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e la sera dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Il costo del biglietto intero è di 8 euro, mentre il costo del biglietto ridotto è di 5 euro, riservato ai ragazzi al di sotto dei 18 anni, alle persone al di sopra dei 65 anni, a studenti, insegnati e gruppi di minimo 10 persone.

Mentre l’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni, i portatori di handicap e i loro accompagnatori. Sarà possibile assistere alla mostra con un curatore, solo in lingua italiana, nei seguenti giorni e orari: sabato 17 giugno dalle ore 11:00 alle ore 15:00; sabato 15 luglio dalle ore 11:00 alle ore 15:00 ed infine sabato 5 agosto sempre dalle ore 11:00 alle ore 15:00.

L’incontro con il curatore ha il costo di 3 euro a persona, da sommare al costo del biglietto d’ingresso. L’incontro viene confermato se si raggiunge il numero minimo di 20 persone per un gruppo. Per partecipare è necessario obbligatoriamente prenotarsi 5 giorni prima delle date sopra indicate all’indirizzo email: [email protected]