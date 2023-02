SUPERMAGIC: gli illusionisti migliori del mondo arrivano al Teatro Brancaccio

Ascolta questo articolo

Da ben 19 anni Remo Pannain, ideatore e direttore artistico, riunisce sotto il grande nome di Supermagic i migliori artisti provenienti ad tutto il mondo.

Dal mentalismo all’illusionismo, dalla Cina all’Italia, sette grandissimi talenti si apprestano a debuttare domani, 2 febbraio, sul prestigioso palco del Teatro Brancaccio, con la promessa di lasciare ancora una volta, l’affezionato pubblico di Supermagic senza parole.

Gli artisti

La forza dello spettacolo è sempre stata di quella di rinnovarsi ogni anno ma senza mai abbassare la qualità delle esibizioni proposte.Quest’anno calcheranno le tavole del teatro di Via Merulana a Roma:

JUNWOO PARK: giovanissimo manipolatore sudcoreano, vincitore di numerosi premi e campione mondiale in carica di manipolazione. Ha recentemente sbalordito anche i giudici e il pubblico di “Britain’s Got Talent” con le sue innovative esibizioni, la sua tecnica eccellente e l’uso originale della musica.

THOMMY TEN E AMÉLIE VAN TASS: eccezionale duo di mentalisti austriaci, campioni del mondo di mentalismo. Si sono esibiti in tutto il mondo, da Broadway a Las Vegas, con il loro spettacolo e hanno lasciato a bocca aperta il pubblico in vari programmi televisivi di tutto il mondo tra cui “America’s Got Talent”. Presenteranno il loro eccellente numero di lettura del pensiero dove il pubblico sarà una parte importante dell’indimenticabile esperienza.

DING YANG: giovane artista cinese premiata anche all’ultimo Campionato Mondiale di Arte Magica. Inizia la sua carriera come acrobata per poi diventare un’innovativa prestigiatrice in grado di creare effetti magici mai visti al mondo prima d’ora e rivoluzionando il modo in cui i maghi eseguono la magia con le colombe.

TIM SILVER: giovane illusionista francese, eletto “illusionista dell’anno” dalla FFAP. Con i suoi spettacoli si è esibito in migliaia di palcoscenici ed numerose volte in televisione, anche come ospite fisso del “Plus Grand Cabaret du Monde”. È un artista elegante, dinamico e originale che con le sue illusioni mozzafiato trasporta il pubblico in un sapiente mix di ritmo, energia e mistero.

TIMO MARC: creativo prestigiatore tedesco, con la sua magia visuale si è esibito in tutto il mondo, vincendo numerosi premi internazionali, dal Montecarlo Magic Stars al Siegfried & Roy Award a Las Vegas. La sua esibizione è un’originale combinazione di magia e tecnologia che darà vita alla pittura.

GAETANO TRIGGIANO: brillante illusionista italiano che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Mandrake d’Or a Parigi come migliore illusionista. Con i suoi originali spettacoli ha raccolto successi dall’Europa all’Asia e ha stupito milioni di spettatori anche attraverso le televisioni di tutto il mondo.

SAMUEL: eccellente ventriloquo italiano, tra i migliori al mondo, vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent. Con il suo eccezionale talento darà vita a simpatici pupazzi che coinvolgeranno e faranno divertire anche trasformando la voce degli spettatori.

Ultimo, ma non certo per importanza, anche Remo Pannain prenderà parte allo spettacolo non solo come “conduttore” ma anche esibendosi in quello che lui definisce essere un nuovo coinvolgente e inspiegabile mistero magico.

L’Oscar della Magia

Supermagic si è inoltre aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques” per l’eccellente offerta di prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

L’appuntamento

Dal 2 al 12 febbraio 2023

TEATRO BRANCACCIO di Roma