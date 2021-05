Statua romana sottratta illegalmente: sarebbe stata destinata a Kim Kardashian

Una bellissima statua romana, in stile classico secondo gli archeologi che l’hanno analizzata, è stata sequestrata nel 2016 presso il porto di Los Angeles, negli Stati Uniti. La notizia attuale però, riguarda una richiesta giunta dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, i quali hanno chiesto agli States che il manufatto torni nel nostro Paese.

La bellissima statua a breve quindi, dopo aver superato tutti gli adempimenti previsti, farà rientro in qualche museo nostrano. Secondo quanto riferiscono i media internazionali il prezioso reperto sarebbe stato destinato alla star americana Kim Kardashian. Il manufatto avrebbe avuto la funzione di adornare la sua villa di Los Angeles.

L’archeologo che l’ha analizzata, autorizzato dalle autorità Usa, ha fatto sapere che si tratta della rappresentazione di un “Frammento di Atena di Samian di Myron” e che risalirebbe al I-II d.C. L’esperto italiano che lo ha esaminato lo descrive come “stile classico, rappresenta una copia di una scultura greca originale”.

Il portavoce di Kardashian smentisce

Quando la statua è arrivata presso il porto della metropoli californiana, lì dove abitano appunto molte star di Hollywood e del get set internazionale, il manufatto ha dovuto superare i controlli alla dogana. Gli inquirenti si sono subito resi conti della stranezza di quella spedizione, del valore di 750.000 dollari.

Non tanto per la fattura, che sarebbe stata intestata alla stessa Kim Kardashian, quanto per il contenuto. Sull’opera d’arte ci sono stati subito dei sospetti che potesse essere stata trasportata illegalmente negli Stati Uniti. La portavoce della star ha smentito categoricamente che il manufatto fosse indirizzato alla stessa Kim.

In questa storia, come riferisce SkyTg24, sarebbe coinvolto anche un trafficante di opere d’arte belga che sarebbe stato assunto proprio per decorare la villa della Kardashian. Sicuramente nelle prossime settimane potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio. Al momento non sarebbero arrivati commenti dalla star americana.