Senago, lutto cittadino per i funerali di Giulia e Thiago: in via Monte Rosa prende forma il murale

Un triste giorno di lutto si vivrà domani, domenica 11 giugno, a Senago. Saranno celebrati i funerali di Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni, nel settimo mese di gravidanza, deceduta per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello. La comunità cittadina si unirà nel dolore e nel ricordo di Giulia e del figlio che portava in grembo, Thiago.

Come annunciato dal sindaco Magda Beretta nei giorni scorsi, il Comune di Senago si unirà alla cerimonia funebre che si terrà nella parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo, nel napoletano, città natale e luogo di crescita di Giulia. Nelle prossime ore, il Comune deciderà quali iniziative organizzare nel giorno dei funerali e se costituirsi parte civile nel processo a carico di Impagnatiello. “Valuteremo la situazione nei prossimi giorni“, ha affermato il sindaco, che intanto invita tutta la città a fermarsi per un momento di riflessione.

Domani, al funerale, saranno presenti il sindaco, il vicesindaco Saverio Cucinotta e un rappresentante del consiglio comunale. Inoltre, venerdì 16 giugno, verrà organizzata una fiaccolata, di cui verranno definiti l’orario e il percorso. Nel frattempo, degli artisti stanno lavorando in via Monte Rosa, il luogo in cui il corpo di Giulia è stato abbandonato. Qui stanno realizzando un murale, con due immagini che ritraggono la giovane donna e la sua visione del futuro con il piccolo Thiago tra le braccia, sollevato verso l’alto.

Questo angolo di via Monte Rosa si è trasformato in un luogo del ricordo, colmo di centinaia di lettere, messaggi, fiori, peluche e altri giocattoli per Thiago. L’abbondanza di fiori e testimonianze ha coperto l’intera piazza antistante i garage, impedendo ai proprietari di aprire le saracinesche e utilizzare i propri veicoli. Pertanto, il Comune ha deciso di spostare tutto in un magazzino comunale e consegnare alla famiglia Tramontano biglietti, lettere e poesie.

Sui muri dei garage stanno lavorando due artisti, Luca ‘Zak’ Coia e Mary Cunzolo, che hanno ritratto Giulia ispirandosi a una foto di lei al mare con il pancione, che era stata diffusa dalla famiglia quando ancora si sperava di ritrovarla viva. A questa foto sono state aggiunte delle ali angeliche. Accanto ad essa, un’immagine che raffigura la ragazza che solleva il suo bambino verso il cielo, guardandolo negli occhi. L’opera è stata completamente finanziata dagli artisti stessi.

È un momento di profonda tristezza per la comunità di Senago, che si unisce nel cordoglio e nel ricordo di Giulia Tramontano e del suo bambino Thiago. Questo triste evento ci ricorda l’importanza di combattere ogni forma di violenza e di promuovere una cultura di rispetto e amore verso il prossimo.