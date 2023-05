"Sembra vivo!", apre una mostra iperrealistica presso Palazzo Bonaparte

Per la prima volta in Italia sarà presentata una mostra dedicata alla grande scultura iperrealista internazionale, dove le opere d’arte portano il pubblico in un mondo tra il vero e il falso. Lo spettatore avrà di fronte a sè figure che non sono reali, eppure i corpi nudi, gli occhi e le dimensioni perfette del volto sembrano suggerire il contrario, tanto più che sorge spontaneo esclamare: “Sembra vivo!“.

La mostra, allestita presso il Palazzo Bonaparte di Roma, è stata ideata dall’Institut für Kulturaustausch (Germania), curata da Maximilian Letze in collaborazione con Nicolas Ballario, mentre l’organizzazione è toccata a Arthemisia, sempre impegnata a promuovere progetti nuovi sull’arte contemporanea. Il catalogo è edito da Skira.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (la biglietteria e l’ingresso chiudono un’ora prima). Mentre a partire dal 3 luglio fino al 31 agosto l’orario di apertura sarà dalle 11.00 alle 21.00 (la biglietteria e l’ingresso chiudono un’ora). Le aperture straordinarie saranno venerdì 2 giugno dalle 13.00 alle 21.00, giovedì 29 giugno dalle 10.00 alle 20.00 e martedì 15 agosto dalle 11.00 alle 21.00 (la biglietteria e l’ingresso chiudono sempre un’ora prima).

Il biglietto intero costa 17,50€, mentre il ridotto va da 9,50€ a 16,50€ (inclusi diritti di prevendita). Per chi acquistasse il biglietto ridotto, dovrà mostrare al personale incaricati i documenti che certificano l’appartenza ai gruppi che hanno diritto al costo ridotto. Qualora non venisse esibito nessun documento la persona non verrà fatta entrare.

Il costo ridotto di 16,50 euro è riservato a: chi ha compiuto 70 anni; ai ragazzi dai 11 ai 18 (non compiuti); alle forze dell’ordine; alle persone diversamente abili; ai giornalisti muniti di regolare tessera dell’Ordine Nazionale; dipendenti e agenti Assicurazioni Generaliclienti Assicurazioni Generali in possesso di Dem nominali. Il biglietto ridotto per gli studenti universitari senza limiti di età (solo di martedì, esclusi i festivi) costa 15,50€. Per i bambini dai 4 ai 10 anni il costo del biglietto è di 9,50€.