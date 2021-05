Rovereto, apre la mostra su Botticelli: Sgarbi invita la Ferragni, ma non Fedez

Complice anche il fatto che, pian piano, si sta tornando alla normalità, con i musei che stanno riaprendo e comincia anche a esserci un afflusso di turisti, ecco che si aprono le prime mostre. Il 22 maggio, al Mart, il museo diretto da Vittorio Sgarbi, si inaugura la mostra dedicata a Sandro Botticelli.

Una mostra per la quale lo stesso Sgarbi ha deciso di invitare Chiara Ferragni, nota imprenditrice e influencer, anche per via del grande afflusso giunto agli Uffizi dopo la sua presenza. La mostra “Botticelli e il suo tempo” inaugura il 22 maggio grazie a Vittorio Sgarbi e Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi.

Una mostra dedicata a Botticelli e al periodo del Novecento che si caratterizza, in una prima fase per la sua bottega e i suoi capolavori, per poi passare a una rassegna in cui si cerca di capire come i grandi artisti del secolo XX abbiano tratto ispirazione da Botticelli stesso. Una mostra che avrebbe dovuto già essere inaugurata un paio di mesi fa, ma a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile.

Per l’occasione, lo stesso Sgarbi ha deciso di invitare alla rassegna l’influencer Chiara Ferragni per una sorta di dialogo tra i due. Le foto di Ferragni agli Uffizi, sebbene siano state criticate da alcuni, sono anche state molto apprezzate e hanno dato ancora più importanza al museo del capoluogo toscano. L’invito di Sgarbi è esclusivamente rivolto alla Ferragni e non a Fedez, con il quale il critico d’arte si è scontrato in seguito alla legge Zan e ha definito l’intervento del rapper al concerto del primo maggio un comizio politico.

Lo stesso Sgarbi esprime in questo modo il suo invito per l’influencer: “Non ho mai parlato con la Ferragni e non le ho mai chiesto nulla. Credo comunque che non può che sentirsi onorata di partecipare a una mostra che la affianca alla Venere di Botticelli. Se verrà, sarò ben lieto di accoglierla”. L’invito non esteso al rapper in quanto ritenuto troppo etero dal critico d’arte. Inoltre, è un incontro tra la Venere del Botticelli e la stessa Ferragni. Vedremo se l’influencer accetterà.