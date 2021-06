Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - Molte opere d'arte, ormai dimenticate, riaffiorano in maniera insolita anche a distanza di secoli, così come succede per i reperti archeologici di antiche civiltà che riaffiorano in maniera casuale, durante i lavori agricoli o durante la realizzazione di infrastrutture stradali, continuando ad appellarsi al nostro dovere di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano.