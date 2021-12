Realtà Debora Mancini in "Natale a tutta fiaba. Racconti da ascoltare e da vedere"

Il periodo delle festività natalizie viene vissuto con magia, in particolare dai bambini. È per questo che l’Associazione Realtà Debora Mancini ha deciso per tutto il mese di dicembre di dedicare degli eventi ai più piccoli. Il prossimo appuntamento è a Torino, il 19 e 20 dicembre, al Teatro Vittoria (in via Gramsci 4).

Domenica 19 dicembre (alle ore 16.30), per la Rassegna di Unione Musicale Kids di Torino, andrà in scena Natale a tutta fiaba. Racconti da ascoltare e da vedere. Si tratta di uno spettacolo multisensoriale, in cui alcune tra le più belle fiabe della tradizione italiana e non prenderanno vita sul palco.

In questa splendida avventura, che si muoverà sulle musiche (e canzoni) originali composte da Daniele Longo (e suonate dal lui dal vivo), l’attrice Debora Mancini darà voce ai vari personaggi e l’illustratrice Cristina Lanotte impreziosirà la messa in scena con sand art, piani luminosi a colori e collages polimaterici.

Natale a tutta fiaba. Racconti da ascoltare e da vedere andrà in scena anche lunedì 20 dicembre. La replica, sempre al Teatro Vittoria di Torino, sarà dedicata alle scuole d’infanzia e primarie. Una vera gioia per i più piccoli, che pregusteranno con qualche giorno in anticipo la magia del Natale.

L’Associazione Realtà Debora Mancini nasce nel 2012 da un’idea dell’attrice Debora Mancini e dei musicisti Daniele Longo e Giorgia Mancini. Il loro progetto artistico si dedica alla produzione, alla cura e all’organizzazione di eventi culturali, teatrali e musicali. Il fil rouge che lega la loro attività è la commistione tra le varie forme d’arte, che è anche uno dei fondamenti della poetica dell’associazione.

Nel corso degli anni sono stati realizzati non solo spettacoli ed eventi, ma anche incontri di formazione (in teatri, biblioteche, piazze, foreste e altre location nei comuni di molte regioni d’Italia) e colonne sonore.