Raffaello, mostra virtuale per i 500 anni dalla morte

Il 5 marzo 2020, nelle scuderie del Quirinale, doveva avere luogo l’inaugurazione della mostra dedicata al pittore Raffaello, morto 500 anni fa. Causa restrizioni dovute al Coronavirus di fine febbraio, purtroppo è stato annullato l’evento tanto atteso. Gli organizzatori hanno deciso di offrire, una passeggiata virtuale, all’interno delle stanze. Gli amanti dell’arte verranno guidati in questo viaggio con videoracconti narrati dagli organizzatori dell’evento romano.

Il titolo della mostra dedicata a Raffaello, il divin pittore e genio di Urbino, si intitola “Raffaello 1520-1483“. In questa raccolta, la più grande in assoluto, saranno esposti 204 dipinti e disegni di cui 120 firmati da lui. Verranno anche rivelati dettagli e curiosità sulle opere presenti nel museo.

I turisti più curiosi, amanti della vera arte, potranno anche ammirare le più belle opere mai presentate, tra le quali: la Madonna del Granduca, la Madonna della Rosa dal Prado e la Velata, delle Gallerie degli Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre.

Per entrare in questo viaggio virtuale misterioso, basta ricordare l’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra, seguire i canali social della mostra e gli aggiornamenti di Youtube. Sulle pagine si potrà curiosare cosa succede nel backstage dell’esposizione e scoprire segreti di come si allestisce una mostra. Inoltre si potrà partecipare ad eventi in modo virtuale al Palazzo Altemps prima dell’apertura della rassegna. I curatori narreranno a turno la vita di Raffaello.

In questo periodo sospeso, pieno di incertezze, è richiesto di limitare le uscite, per diminuire i contagi del Covid-19. Fortunatamente l’arte continua ad entrare dentro le nostre case grazie al mondo virtuale, offrendo agli appassionati la sua eterna bellezza. Usufruiamo quindi di questa opportunità proposta dei canali social di Facebook, Instagram e Youtube, per arricchire la nostra cultura artistica.