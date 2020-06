Puglia, la street art diventa finalmente legge

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Davini - In un momento come quello che stiamo vivendo, abbiamo finalmente fatto un passo in avanti per far si che la street art abbia il suo giusto riconoscimento, al pari di qualsiasi altra forma d'arte. Credo sia anche un buon modo di dare una mano alla riqualificazione degli spazi urbani e un'ottima occasione per avvicinare anche i giovani al mondo dell'arte.