"Picasso metamorfico" in mostra a Roma

La città eterna si prepara ad accogliere una straordinaria esposizione dedicata al genio dell’arte moderna, Pablo Picasso. Dal 28 giugno fino al 5 novembre di quest’anno, la Galleria Nazionale ospiterà una mostra senza precedenti che presenterà ben 300 opere del famoso artista spagnolo. Il grande pubblico avrà la possibilità di esplorare le meraviglie che questa mostra promette di offrire agli amanti dell’arte e come Picasso ha influenzato il panorama artistico del XX secolo.

La mostra “Picasso metamorfico” è il risultato di una collaborazione con il Museo Casa Natal Picasso di Malaga, da cui provengono le 300 opere che compongono il percorso artistico della mostra. Quadri, disegni e incisioni che offrono una panoramica completa della straordinaria carriera di Picasso. Dalle sue famose opere cubiste, ai dipinti surrealisti e alle sculture, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nell’universo creativo di questo artista senza tempo.

La mostra, a cura di Fernando Castro Flórez, presenterà una vasta selezione di opere che spaziano in diversi periodi della attività artistica di Picasso, in un periodo che va dal 1905 al 1972. Inoltre, saranno esposti numerosi disegni e incisioni, permettendo ai visitatori di apprezzare la vastità delle abilità artistiche di Picasso.

Pablo Picasso è stato un artista rivoluzionario che ha influenzato il panorama artistico del XX secolo. La sua capacità di sperimentare con stili e tecniche diverse ha aperto nuove strade per l’arte moderna. Il cubismo, in particolare, è uno dei movimenti artistici più importanti del XX secolo e ha avuto effetti duraturi sulla pittura e la scultura.

La mostra a Roma è un’opportunità unica per comprendere appieno l’evoluzione di questo genio artistico e l’enorme eredità che ha lasciato dietro di sé. La mostra è stata realizzata interamente con il Museo Casa Natal Picasso di Malaga. Sono partner istituzionali l’Ambasciata di Spagna in Italia, l’Accademia di Spagna a Roma e l’Ente Spagnolo del Turismo a Roma. L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori.