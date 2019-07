Picasso e la fotografia, un ritratto intimo dell’artista in mostra a Roma

Cosa ne pensa l’autore

Rosy Manganelli - Trovo favoloso che proprio in Italia approdi una selezione di opere così importante e tuttora rimaste inedite. Pablo Picasso è uno dei maggiori pittori del Novecento e costituisce senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della storia dell'arte. Sicuramente la mostra in esposizione a Roma è un'occasione da non perdere per i più appassionati.