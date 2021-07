Phoenix-Poetic Acts, la nuova Street Performance di Angelique Cavallari

L’artista italo-francese Angelique Cavallari, dopo il lungo periodo di restrizioni, è tornata con le sue Street Performance itineranti. La nuova si intitola Phoenix-Poetic Acts ed è una suggestiva video-testimonianza degli atti poetici da lei realizzati per le strade di Parigi, attraversando soprattutto le periferie, le famose banlieux, scelte come location principe.

Sospesa tra sogno e surrealismo, Angelique si presenta vestita con un abito (da lei stessa creato e cucito) che evoca metaforicamente una Fenice. E mentre cammina con una mano sparge petali di fiori freschi (presi da un cestino) per le strade di cemento e con l’altra tiene alto un fumogeno colorato. Un contrasto scenico mistico e surreale, onirico, ma che è al tempo stesso concreto e tangibile, come la presenza dell’artista.

Un atto poetico affascinante e avvolgente, che ha conquistato anche l’Iper Festival, evento dhygital multidisciplinare dedicato alla periferia di Roma, dove il maggio scorso Phoenix-Poetic Acts è stato presentato in anteprima. La proiezione del video ha avuto luogo anche nella galleria di Parigi di Bonnie Tchen Hy, con la curatrice Simona Amelotti (MetacritikOpera). Ora invece chi volesse vederlo (ed emozionarsi) può trovarlo sul profilo YouTube dell’artista.

Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Angelique Cavallari, anche nella sua veste di attrice: il bel mediometraggio La Nuit di Stefano Odoardi (disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming Chili), di cui è protagonista (nonché autrice delle canzoni), continua a girare con successo per festival cinematografici.

L’attrice è anche protagonista del cortometraggio Seven Wishes firmato dalla regista Karolina Bomba, in cui lei veste i panni di una donna/fata che cercherà di esaudire i desideri di un bambino sulla sedia a rotelle. Un ruolo quest’ultimo che le sta portando fortuna: a infatti vinto il premio come migliore attrice al Best Actor Award New York. Anche questo lavoro sta girando per festival internazionali, ottenendo ottimi riscontri.