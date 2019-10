Nikola Tesla: mostra interattiva a Milano

Si è aperta il 5 ottobre e sarà visitabile fino al 29 marzo 2020 la mostra su Nikola Tesla e le sue invenzioni. Non si tratta di una semplice mostra, ma di un’esperienza immersiva promossa da Venice Exhibition Srl in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado. Lo scopo è di far conoscere la vita, le invenzioni e la filosofia sulla quale esse si basano del grande scienziato, definito il “mago dell’elettricità“.

Tesla era un visionario che credeva bisognasse sfruttare le forze della natura per il progresso e il bene dell’umanità. Un uomo con manie e ossessioni, che amava la scienza a servizio dell’uomo e non del profitto, che l’esibizione intende far riscoprire. Il percorso segue la vita dello scienziato serbo dall’infanzia e dalla sua prima illuminazione fino alla ricostruzione della camera d’albergo n° 3327 del New York Hotel in cui morì.

Visibili agli spettatori documenti, ricostruzioni dei luoghi in cui ha vissuto, del suo laboratorio di Colorado Springs e dei suoi macchinari. I visitatori potranno ammirare la bobina Big Coil, un trasformatore ad alta tensione capace di ricreare in forma ridotta fulmini simili a quelli di origine atmosferica e musica grazie all’ attraversamento di un flusso energetico nell’aria. Si tratta, per i più profani, del macchinario visto nel film “L’apprendista stregone” con Nicolas Cage.

Ovviamente sarà possibile conoscere altre invenzioni e i brevetti mai realizzati come la fontana per Tiffany. Gli organizzatori promettono una esperienza immersiva con numerose postazioni scientifiche interattive, a disposizione dei visitatori vengono date anche le spade laser di Star Wars. Per finire uno spettacolo con un’attrazione con 2 milioni di volt, che stregherà gli spettatori. Tesla amava stupire il pubblico con le sua invenzioni e gli organizzatori intendono fare lo stesso. Ma si tratterà di scienza non magia.

La mostra sarà visitabile presso lo Spazio Ventura XV di Lambrate, uno spazio di 1500 mq. Il prezzo del biglietto intero è di 17 euro, il ridotto costa 15 euro (over 65, ragazzi dai 5 ai 13 anni e studenti), si scende a 13 e 12 euro per gruppi e scuole. Gli orari di apertura sono: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 02 89709022.