Milano: “Tutankhamon Realexperience”, la mostra dedicata al noto faraone egiziano

Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - La mostra è di sicuro interesse per gli appassionati dell'Egitto e non. Si darà vita ad una sequenza di reperti memorabili, dati in prestito da tanti musei in tutto il mondo. Tutankhamon, il re per eccellenza più giovane nella storia egiziana e a quanto pare il più ricco, farà rivivere forti emozioni e farà scoprire la storia millenaria di un regno immenso.