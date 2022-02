Milano, parte la mostra "Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano"

Dal 23 febbraio al 5 giugno a Palazzo Reale parte l’imperdibile mostra ‘Tiziano e l’immagine della Donna nel Cinquecento Veneziano, un viaggio attraverso l’arte che ci permette di capire l’importanza che acquisisce la donna nel cinquecento. Ed è forse proprio grazie a Tiziano che, insieme ad altri artisti che ne hanno disegnato e riscoperto la bellezza, la donna raggiunge un nuovo status sociale. Ritratta nelle sue moltecipli sfaccettature, come musa, come eroia, poetessa, la donna viene posta al centro, immortalandone emozioni, sensualità e carattere.

La mostra mette a confronto una serie di opere dei maggiori artisti del secolo, oltre Tiziano, potremo ammirre Lotto, Veronese, Palma il Vecchio, Giorgione, Tintoretto.

Un viaggio dunque tutto al femminile, che ci permette inoltre di conoscere gli usi e i costumi del tempo, di una Venezia all’avanguardia che attribuiva alla donna tutta una serie di privilegi particolari rispetto alle altre città.

La mostra si compone di otto sezioni (Prologo, Ritratti, Le belle veneziane, Coppie di amanti ed altri, Eroine e sante, Letterati e poetesse, Venere e gli amori degli dei, Allegorie), 46 dipinti, 16 solo di Tiziano, tra cui Madonna col bambino, Marte Venere e Amore, Tarquino e Lucrezia, ma non solo sarà possibile ammirare sculture, libri, grafica e oggetti di arte come gioielli in omaggio a Isabella d’Eeste da Roberto Capucci.

Realizzata in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna e curata dal Comune di Milano Cultura, Palazzo reale e Skira editore, sarà possibile accedervi:

Martedi – mercoledi – venerdì – sabato – domenica dalle 10,00 alle 19.30

Giovedì dalle 10,00 alle 22.30

Lunedì chiuso

Inoltre ci saranno aperture straordinarie nei giorni:

Lunedì 18 Aprile 2022 dalle 10,00 alle 19,30

Lunedì 25 Aprile 2022 dalle 10,00 alle 19,30

Quota di partecipazione

Tariffa Intera 24.00 euro

Uunder 18 20.00 euro

Sarà compresa inoltre la visita guidata di una guida specializzata.