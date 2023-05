Milano, Inside Monet: la realtà virtuale incontra l’arte

Milano propone una mostra innovativa che guarda al futuro. Dal 15 aprile è possibile prendere parte alla mostra en plein air del padre dell’impressionismo, Claude Monet. L’esperienza prendere vita all’Arco della Pace di Milano, attraversando anche una parte di Parco Sempione. Progetto ideato e curato dalla Way experience, la mostra ha come principale sponsor la SFRE, Services For Real Estate, società di Project & Construction Management.

I visitatori potranno sperimentare un’esperienza nuova: la mostra, infatti, non è altro che un vero e proprio tour che prevede l’uso della Realtà virtuale, oltre che al racconto delle guide. Ogni partecipante è, quindi, munito di un visore VR, all’interno el quale, secondo un percorso ben delineato, si attiveranno tutte le espererienze virtuali per immergersi nelle opere di Monet. Si potrà entrare letteralmente nei quadri per osservarli da vicino e notare moltissimi dettagli.

I partecipanti dovranno recarsi al punto di ritrovo, ovvero, davanti all’Arco della Pace: lì sarà presente una bike brandizzata, in Piazza Sempione, che segnalerà il luogo di incontro e distribuzione dei visori. Le opere presenti sono: Impressione, Levar del sole (1872); I papaveri (1873); La passeggiata (1875); I covoni (1890-91); Stagno delle ninfee (1899).

Milano non si lascia sfuggire nulla; infatti, è possibile ascoltare il podcast dedicato alle opere trafugate di Claude Monet su Trafug’Arte – Il furto dei Monet di John Pedeferri, giornalista di SkyTG24 e podcaster. La mostra sarà allestita dal 15 aprile al 31 dicembre con i seguenti orari dalle 10:00 alle 21:00. L’intero percorso dura 1 ora e 30 minuti circa, presso l’Arco della Pace in Piazza Sempione, a Milano.

Il biglietto intero costa 25 euro. Per i ragazzi dai 6 ai 16 e i disabili il biglietto costa 20 euro. Parte del ricavato di ogni biglietto di Inside Monet andrà all’Associazione Bianca Garavaglia per sostenere il Progetto Giovani: progetto dedicato ai pazienti adolescenti in cura presso la Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.