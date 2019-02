Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una bellissima iniziativa per tutti gli amanti dell'arte. Una tre giorni ricca di appuntamenti per conoscere anche nuovi artisti di questo settore e imparare ad apprezzarli. Un modo per vivere Milano in una maniera maggiormente artistica e affascinante. Sicuramente tre giorni da non perdere per conoscere non solo il patrimonio italiano, ma anche altre culture.