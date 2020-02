"L’Urlo" di Munch sta perdendo colore, gli esperti tentano il recupero

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - L'idea di generare una ricostruzione digitale in grado di presentare un dipinto al pieno del suo splendore, anche a distanza di molti anni dalla sua realizzazione, sembra essere un ottimo obbiettivo per il futuro. In un epoca strettamente digitale, l'idea dei ricercatori potrebbe raccogliere molti consensi. Sarei curiosa di vedere le differenze de "L'Urlo" di Munch, in quanto rappresenta una delle mie opere preferite.