Le fotografie di Ferdinando Scianna in mostra a Venezia

Con gli smartphone e la tecnologia in continua evoluzione, cambia non solo il modo di scattare e raccontare le fotografie, ma anche di vederle e concepirle da parte degli altri e del fotografo stesso. Nonostante i mezzi tecnologici, ci sono fotografie che rimangono e non sbiadiscono al trascorrere del tempo. Proprio per questa ragione, è possibile ammirare presso la Casa dei Tre Oci di Venezia più di 180 scatti del grande fotografo e maestro di quest’arte, ovvero Ferdinando Scianna. La mostra, dal titolo “Viaggio, racconto, memoria”, è fruibile al visitatore fino al 2 febbraio 2020 e rappresenta un modo per non dimenticare la fotografia e questo mondo.

La mostra, curata da Denis Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, ha il compito di raccontare tutta la carriera di questo fotografo di origine siciliana in più di 180 scatti in bianco e nero. Un excursus sulla sua vita, raccontato e descritto nei tre temi che danno il titolo alla mostra. Oltre alle immagini in bianco e nero, è possibile ammirarne tantissime altre che raccontano l’amore del fotografo per Venezia e l’impatto che questa città lagunare ha avuto nella sua vita e carriera.

Ferdinando Scianna ha iniziato ad amare e scattare fotografie durante gli anni Sessanta, documentando e raccontando – attraverso le immagini – i luoghi e i sapori della sua terra natale, ovvero la Sicilia. Un percorso che ha toccato vari temi: attualità, sociale, ma anche religione, che hanno una matrice comune, una sorta di fil rouge, ovvero la ricerca di una forma di caos nella sua vita.

Un percorso che non è solo italiano, siculo, ma che si snoda anche lungo le Ande boliviane, le feste religiose, ma anche il mondo della moda, con Dolce & Gabbana, oltre a Marpessa, modella che è diventata la sua icona nei vari scatti.

Infine, le immagini di tantissimi reportage, ma anche i ritratti di amici e personaggi illustri, come Henri Cartier-Bresson, Borges, ma anche tantissimi altri.

Oltre alla visione delle immagini e delle fotografie, anche la possibilità di ammirare le foto con l’audioguida, in cui il visitatore ha modo di ascoltare, tramite la voce dello stesso fotografo, tutta la sua storia, il suo modo di scattare e il suo mondo. Inoltre, nella sala video, è possibile vedere ben tre documentari dedicati al suo mestiere di fotografo, ma anche alla sua vita.