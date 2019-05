La mostra multimediale di Claude Monet a Torino

Dall’11 maggio all’8 ottobre è possibile ammirare o meglio entrare nelle opere di Claude Monet, il maestro dell’Impressionismo, grazie ad una mostra multimediale, immersiva e multisensoriale a lui dedicata che è allestita presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi Citroniera di Ponente, a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa esposizione.

Pensate a quanto sarebbe bello entrare in un quadro dalla natura rigogliosa, quale le “Ninfee” di Monet. Molto probabilmente qualcuno è riuscito a visitare il parco di Giverny, sede dei suoi lavori, ma avere l’impressione di entrare in un quadro deve essere qualcosa di magico e unico al tempo stesso. Tutto ciò è possibile grazie a “Claude Monet – The Immersive Experience“.

Una mostra multimediale che celebra e omaggia Claude Monet, colui che ha dato vita al movimento impressionista, che ha cambiato la storia dell’arte riuscendo a cogliere gli attimi e i dettagli della natura in tutta la sua bellezza e interezza. Citroniera di Ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi è la location ideale per ammirarla nei suoi colori, scenari e paesaggi tipici dei suoi quadri e delle sue opere pittoriche.

Una mostra in cui lo spettatore od osservatore è protagonista, in quanto viene preso per mano e portato all’interno dei quadri grazie al sistema di proiezione in 3D mapping, in grado di far vivere un’esperienza unica e impareggiabile in tal senso. La presenza di enormi schermi rende l’esperienza ancora più suggestiva e straordinaria. Tutto diventa arte: non solo i quadri, ma anche le pareti, i soffitti, compreso il pavimento.

Un modo per vivere l’arte di Monet da diversi punti di vista: seduti, in piedi o sdraiati, come si preferisce, insomma, per entrare dentro le immagini, il tutto accompagnato da una colonna sonora che crea ancora più suggestione ed emozione. Una mostra che si conclude con la Virtual Reality Experience, un’altra grande novità dell’esposizione. Grazie al supporto di visori ad altissima definizione, i visitatori potranno vivere un’esperienza realistica all’interno dell’arte di Monet.