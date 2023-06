La grande onda di Hokusai in mostra a Genova

L’importanza dell’acqua nella cultura giapponese, questo è il tema scelto per la mostra organizzata presso il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, in occasione anche del gran finale di Ocean Race. La visita è arricchita dal vastissimo e ricchissimo patrimonio di arte giapponese e cinese raccolta dal genovese Edoardo Chiossone intorno alla fine del XIX secolo.

Il visitatore avrà l’occassione di vedere esposte grandi sculture buddiste, armi e armature, reparti archeologici e maschere teatrali. Molti anche i dipinti presenti e le stampe xilograficheLa mostra ha ricevuto il patrocinio del Consolato del Giappone a Milano ed è una delle collezioni di arte giapponese più grande d’Italia. Rivolto verso il mare, il Museo è caratterizzato da un vasto parco storico di Villetta di Negri.

La collezione di arte giapponese e cinese di Chiassone fu la prima ad essere rivolta e aperta al pubblico, nel lontano 1905, in origine presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, solo a partire dal 1971 la collezioni fu spostata verso l’attuale edificio. Per il 23 giugno, il Museo riaprirà al grande pubblico con un’apertura serale straordinaria, dalle 20 fino alle 22:30 con ingresso libero e gratuito.

Dal 24 giugno in poi, l’orario di apertura va dal martedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, mentre il weekend (sabato e domenica) l’orario è dalle 10:00 alle 19:30. Il lunedì il museo è chiuso. I biglietti possono essere acquistati sia in cassa al museo che online (con 1€ per il servizio di prevendita). Si può acquistare un biglietto per tutte le mostre del museo al prezzo di 15 euro.

Oppure, per chi fosse interessato solo alla mostra sulla Grande Onda di Hokusai, allora può acquistare il biglietto singolo intero di 5 euro, mentre il ridotto costa 3 euro per gli over 65 e i disabili (su presentazione della Disability Card Europea o idonea certificazione). Per i ragazzi dai 0 ai 18 anni l’ingresso è gratuito, come anche per gli accompagnatori disabili. Per maggiori informazioni riguardo alle varie categorie che rientrano tra il ridotto o l’ingresso gratuito, consultare il sito ufficiale del Museo.