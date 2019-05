Jean-Marc Felzenszwalbe in mostra a Milano con "Riflessioni"

È una suggestiva e affascinante immersione nei colori quella proposta da Jean-Marc Felzenszwalbe nella mostra “Riflessioni“, attualmente in corso presso lo spazio Tbs Milano, in via Pestalozzi 4. L’esposizione è concepita intorno ad una serie di otto grandi pastelli rappresentativi del suo lavoro e sta ricevendo ottimi riscontri sia di critica che di pubblico. Sarà possibile visitarla fino al 25 maggio.

Questa è la prima volta che l’artista francese, presentato dalla Galleria Xenithia-Nomade, espone nel capoluogo lombardo. La location scelta è un antico laboratorio industriale trasformato in uno spazio lavorativo ed espositivo, perfettamente in sintonia con la sua impronta costruttivista.

Il lavoro sul colore, metodico e instancabile, viene declinato secondo tutti i suoi toni e tutte le sue gamme: questa è una delle caratteristiche fondamentali dell’opera di Jean-Marc Felzenszwalbe. Proprio grazie alla versatilità del pastello secco l’artista è riuscito a dare vita ad opere luminose e dinamiche.

Il materiale usato è la polvere di pigmento puro, le cui caratteristiche fisiche generano una riflessione della luce in tutte le direzioni, moltiplicandola a seconda delle ore del giorno. Inoltre gli elementi geometrici presenti in certe opere dell’artista non hanno necessariamente una funzione rappresentativa in sé, ma partecipano alla costruzione di interazioni che intrattengono le idee di collegamento e del tempo che passa.

Jean-Marc Felzenszwalbe è nato a Parigi, città in cui ancora oggi vive a lavora ed ha participato a mostre collettive e personali in Francia e negli Stati Uniti. La Galleria Xenithia-Nomade è stata fondata nel 2018 da Antoine Chouillou. La sua mission è promuovere artisti contemporanei, organizzando regolarmente mostre temporanee e l a peculiarità è l’assenza rivendicata di un luogo espositivo fisso.