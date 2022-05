"Il Quarto Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo, in mostra a Firenze

Ascolta questo articolo

In occasione della festa dei lavoratori, celebratasi lo scorso primo maggio, e solo fino al 30 giugno, il famoso dipinto “Il Quarto Stato” di Giuseppe Pelizza da Volpedo, realizzato tra Otto e Novecento, sarà esposto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Eccezionalmente concesso in prestito dal Museo del Novecento di Milano, si potrà ammirare nel capoluogo toscano uno dei dipinti più celebri della fine dell’ottocento. Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, racchiude in se un profondo significato politico e sociale di quel tempo, e perchè no di oggi, “spiccando all’ interno dello scenario rinascimentale che adorna il famoso Salone dei Cinquecento”.

Il titolo dell’opera si riferisce ad un termine utilizzato durante la rivoluzione industriale ottocentesca, infatti si indicava, così, la classe lavoratrice formata da operai, contadini e artigiani. Il termine nacque durante la rivoluzione francese per indicare lo strato più basso della società, quello degli inferiori dipendenti al terzo stato, cioè la borghesia.

Tornando indietro nel tempo, il dipinto di Pellizza da Volpedo, risalente al 1901, venne acquistato dalla città di Milano nel 1920, grazie a una raccolta fondi organizzata e promossa dall’allora sindaco socialista Emilio Caldara. In ordine fu esposto prima a Palazzo Marino, alla Galleria di Arte Moderna e successivamente dal 2010 venne custodito al Museo del Novecento di Milano, da cui solo per questi due mesi sarà assente.

Ieri, in occasione del Primo Maggio, oltre alle consuete celebrazioni per la festa nazionale, si è svolta la presentazione del dipinto alla illustre presenzialità del ministro del lavoro Andrea Orlando, del primo cittadino di Firenze Dario Nardella, accompagnato al suo fianco dal sindaco di Milano Beppe Sala.

“Nella Sala d’Arme, sempre a Palazzo Vecchio sarà inoltre realizzato un progetto speciale in collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia che avrà al centro il mondo del lavoro dall’Ottocento in poi”.