Il progetto "Mudec in Love" per la settimana di San Valentino

Siamo entrati nella settimana di San Valentino, la festa che cade il 14 febbraio dedicata a tutti gli innamorati, che quest’anno potranno festeggiarlo in un modo molto speciale grazie all’iniziativa “Mudec in Love“, messa a disposizione dal Museo d’arte di Milano. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come celebrarlo tra coccole e arte.

Nella settimana di San Valentino, dall’11 al 17 febbraio, il Mudec celebra la festa degli innamorati con tantissime mostre d’arte, ma anche con le installazioni del Rossetti Design Park. Si tratta di un’installazione en plein air, ovvero all’aria aperta, come erano soliti dipingere gli Impressionisti, che porta il nome dell’artista omonimo e che celebra l’amore in tutte le sue forme e declinazioni.

L’installazione di Stefano Rossetti si caratterizza soprattutto per un’opera gigantesca gonfiabile alta 16 metri, che si intitola “Big man“ dal cuore luminoso, posto all’ingresso del Rossetti Design Park, come messaggio e segno d’amore proprio in occasione di questa festa. Il cuore come simbolo per dare e trasmettere amore opposto all’indifferenza e all’egoismo che distrugge la società.

Un’installazione che vuole promuovere l’amore, non solo tra gli innamorati, in occasione di questa festa, ma anche una sorta di presa di coscienza per prendersi cura degli altri, come antidoto all’indifferenza, sperando in questo modo di costruire un circolo dell’amore che possa vincere sul resto.

Un’installazione che anticipa una festa straordinaria, che ha il suo punto massimo nella serata di giovedì 14 febbraio, con un aperitivo a tema organizzato dal Bistrot del Mudec. Inoltre, in occasione di San Valentino, ci saranno delle riduzioni del biglietto per chi giunge con una seconda persona. I biglietti per le opere delle mostre di Banksy e Klee costeranno 20 Euro invece di 24, mentre per la mostra di McCurry, l’ingresso per due persone è di 14 Euro, anziché 20.