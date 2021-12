Il pittore Guido Rocca in mostra a Milano

È stata inaugurata con successo, lo scorso 15 dicembre, la nuova mostra del pittore Guido Rocca. La location scelta è Two Creation, galleria d’arte e design che si trova a Milano, in Via della Spiga 22. Le opere di Guido Rocca rimarranno esposte nel corso di tutto il 2022 e verranno cambiate nel corso dell’anno in base alle vendite.

Al vernissage erano presenti non solo amanti della pittura, ma anche numerosi collezionisti e mercanti d’arte, che hanno avuto la preziosa occasione di ammirare le opere di Guido Rocca caratterizzate da una estetica piena di armonia ed emozionalità. Non a caso il pittore milanese ha sempre ricevuto splendide critiche (anche all’estero), tanto da essere indicato dalla prestigiosa rivista culturale Albatros come come dei maggiori esponenti dell’arte vista come soluzione sociale e dell’astrattismo contemporaneo italiano.

Esposte nello spazio Two Creation troverete dieci opere (cinque delle quali di grandi dimensioni) caratterizzate da migliaia di pennellate colorate sottili e materiche, piene di movimento e ricche di tonalità differenti e vibranti. Suggestive, affascinanti e colme di vitalità, in grado di travolgere visibamente ed emotivamente chi le guarda.

“Penso che le tele di un pittore contengano non solo materia, ma anche le idee, le intenzioni e gli scopi dell’artista. È per questo che non sono materia inerme, ma ricche di vita. Le vibrazioni dell’arte non si vedono, ma si percepiscono e questo arriva anche all’animo umano, che riesce così a sollevarsi dalle inquietudini quotidiane” – spiega l’artista Guido Rocca, che crede molto nell’arte come cura dell’anima e dello spirito.

E sempre su questo fronte Guido Rocca vuole sottolineare: “Dipingo e scrivo con la consapevolezza che l’arte è una forma di rivoluzione gentile, la linfa vitale della società. L’arte mi aiuta a sentirmi libero e utile al mondo. Sento, con tutto me stesso, che attraverso l’arte posso dare il mio contributo”.