Il Museo delle Culture di Milano inaugura una serie di podcast su 10 donne che hanno fatto la storia della fotografia

Il Mudec, museo delle culture di Milano, propone un nuovo modo di conoscere l’arte realizzando una serie di podcast in cui si potrà “ascoltare” e non più solo vedere o toccare, una forma d’arte moderna e forse poco conosciuta: la fotografia. Un nuovo punto di vista per arricchire la proposte di un esercizio chiuso al pubblico per gran parte degli ultimi 12 mesi.

Lunedì 8 marzo, in occasione della festa della donna, inizierà quindi una serie di dieci audioracconti della durata di 5 minuti l’uno, scaricabili anche sul sito del Museo delle Culture (https://www.mudec.it/ita/mudec-podcast) e presenti sulle più importanti piattaforme podcast. Una serie di proposte brevi ma intense in cui si parlerà di arte ma anche di cultura, storia e società attraverso il lavoro di dieci artiste della macchina fotografica.

Le protagoniste sono grandi fotografe del secolo scorso che hanno sfidato condizioni politiche e sociali poco favorevoli al gentil sesso per realizzare scatti unuci con notevole valenza non solo storica ma anche artistica. Nella lista ben tre italiane: Marirosa Toscani Ballo, Lisetta Carmi, e Tina Modotti. L’elenco vede anche Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, Eve Arnold, Imogen Cunningham, Inge Morath, Margaret Bourke-White.

L’ascoltatore potrà chiudere gli occhi e ascoltare immaginando come queste coraggiose fotografe abbiano potuto guardare e restituirci scenari di vario genere da prospettive originali e sempre diverse.

Il progetto

La voce narrante sarà quella del curatore e critico d’arte Nicholas Ballario, noto volto Sky, che si confronterà con ospiti di vario tipo tra cui: il maestro dell’obiettivo Gianni Berengo Gardin, il critico e curatore Denis Curti, la storica dell’arte Angela Vettese, il fotografo Settimio Benedusi, la street artist Alice Pasquini, il giornalista Giampaolo Musumeci, l’artista e fashion photographer Tarin, il designer Pier Paolo Pitacco.

Il progetto fa parte dell’iniziativa promossa dal comune di Milano “I Talenti delle Donne” che si concluderà ad aprile 2021.