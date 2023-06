Il MAN di Nuoro dedica una mostra a Matisse

L’esposizione viene curata da Chiara Gatti, che ripropone un modo diverso di ripensare Matisse, andando a riconsiderare il ruolo che ha avuto nel panorama artistico del tempo. Con una ricerca molto ampia del concetto estetico di Matisse, delle sue sculture, che diventano un nuovo veicolo per trasmettere un senso nuovo di arte e di canone di bellezza artistica.

Le forme femminili a cui Matisse ha dato vita sono frutto di una grande e intensa ricerca fisiognomica attuata sulle sue modelle. Il percorso artistico di Matisse è duale, egli ha condotto uno studio sia a livello della materia che a livello dello spazio e del volume, oltre al suo percorso da colorista.

La metamorfosi di Matisse

La mostra presenterà al suo interno circa una trentina di sculture e in aggiunta una ventina di disegni, incisioni e anche fotografie dell’epoca e alcune pellicole originali. Lo stesso Matisse ha più volte lasciato intendere quanto non fosse interessato alla natura morte o ai paesaggi bensì alla figura. Ed così che nasce la mostra allestita al Museo MAN di Nuoro che per la prima volta in Italia dedica una mostra alla scultura del noto artista.

Un progetto che non ha solo il fine di promuovere l’arte di Matisse in Italia, ma anche e soprattutto quello di promuovere le strutture dedicate all’arte presenti sul territorio sardo. Il nome della mostra è Matisse Métamorphoses, organizzata quattro anni fa, nel 2019, dalla Kunsthaus di Zurigo e dal Museo Matisse di Nizza.

Il percorso presentato nella mostra delinea una sequenza di bronzi dell’artista, datati tra gli anni Dieci e Trena del secolo scorso. Accanto, saranno presenti fotografie di nudi e modelle in posa, oltre ai pochi dipinti selezionati in cui viene rappresentato il tema della metamorfosi, si svelamento della propria doppia anima e anche delle sue ricerche che esegui parallelamente sia a livello pittorico che scultoreo.