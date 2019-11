Il famoso esercito di terracotta in mostra a Milano

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Mi affascina da sempre la cultura cinese e l'esercito di terracotta rappresenta uno dei miei sogni di viaggio. Intanto, gli amanti di questo mondo che vogliono saperne di più possono approfittarne per visitare la mostra che sarà inaugurata oggi 8 novembre a Milano, per entrare in contatto con una storia affascinante e ricca di bellezza, gloria e anche sacrificio.