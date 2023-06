Il Cristo Redentore sorregge la luna, l’incredibile scatto di un fotografo brasiliano

Sta facendo il giro del web l‘incredibile scatto che un fotografo brasiliano è riuscito a catturare, dopo tre anni di tentativi che erano falliti. La foto, intitolata “Pôr da Lua Cheia” cioè “Tramonto della luna piena”, raffigura la famosa statua del “Cristo Redentore” che sembra sorreggere la luna con entrambe le mani.

A creare la straordinaria immagine è stato Leonardo Sens, che è riuscito a cogliere l’attimo per il suo tanto atteso scatto domenica. Leonardo è riuscito a ottenere l’incredibile prospettiva lavorando dalla spiaggia di Icaraí nel comune di Niterói a Rio de Janeiro, a poco più di 11 km da dove si trova l’iconica statua.

La foto virale mostra il monumento, alto 38 metri di cui 8 fanno parte del basamento e situato in cima al monte Corcovado nel Parco Nazionale di Tijuca, con la luna perfettamente posizionata sopra di esso. “Alla fine, tutto è andato bene e sono stato in grado di catturare la foto tanto attesa“, ha detto l’autore al notiziario brasiliano G1.

Leonardo, che scatta foto nella zona di Rio de Janeiro dal 2005, ha rivelato di essersi preparato per lo scatto sorprendente studiando la posizione della Luna. Ha spiegato che conosceva già il periodo dell’anno in cui il satellite si sarebbe allineato con il monumento di cemento e pietra ollare, di gran lunga la principale attrazione turistica del paese.

Sens ha inoltre utilizzato diverse applicazioni per aiutarlo a trovare “l’ora e la data esatta” in cui la luna sarebbe stata posizionata direttamente sopra il “Cristo Redentore”. L’uomo aveva già tentato e fallito sabato, perché la luna era bloccata dalle nuvole, ma fortunatamente il giorno successivo ha trovato le condizioni perfette per realizzare lo scatto. Il servizio fotografico da lui realizzato ha ottenuto più di 278 mila like sul suo account Instagram, con oltre 7mila commenti.