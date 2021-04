I Musei Vaticani riaprono dal 3 maggio con le dovute precauzioni

Ormai la maggior parte delle regioni italiane sono in zona arancione ma bisogna attenersi alle varie precauzioni, rispettando le regole per arginare il più possibile la pandemia. Uno dei settori maggiormente colpiti è sicuramente il mondo della cultura e dei musei, ma qualche apertura è prevista per gli inizi di maggio. Il 3 maggio riaprono al pubblico sia i Musei che i Giardini Vaticani, con le dovute restrizioni anti-Covid.

Finalmente il pubblico potrà nuovamente tornare a visitare questo luogo d’arte, con tutte le dovute norme e restrizioni del caso, altrimenti si rischia l’allontanamento dal museo. Il sito museale dei Musei Vaticani ha pubblicato un comunicato su come comportarsi: “Le visite saranno impostate secondo i criteri che sono qui di seguito sinteticamente descritti. Sono regole necessarie perché la vostra visita possa svolgersi nelle migliori e più sicure delle condizioni. In questo senso sono prevalenti rispetto alle condizioni ordinarie riportate nelle singole sezioni del nostro sito web ufficiale”.

Per chi volesse visitare i Musei Vaticani, l’orario è consentito nei giorni dal lunedì al giovedì dalle 8.20 sino alle 18.30, con ingresso fino alle 16.30. Il venerdì e il sabato l’ingresso è dalle 8.30 alle 20, con l’ultimo ingresso dalle 18. L’ultima domenica del mese non ci saranno le consuete visite. Per poter accedere, è fondamentale prenotarsi scegliendo l’orario che più aggrada in base alle esigenze di ognuno.

Gli ingressi saranno contingentati ed è fondamentale rispettare l’orario con cui si è prenotato. Ovviamente bisogna indossare la mascherina sia all’interno dei Musei Vaticani che all’esterno. Poco prima di entrare, a ogni visitatore sarà misurata la temperatura, oltre all’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di un metro. Chi non rispetta le disposizioni fornite sarà fatto allontanare.

Le visite guidate e i gruppi sono concessi, ma soltanto per un massimo di 20 persone, compresa la guida. Si consiglia di presentarsi all’ingresso almeno 15 minuti prima dell’orario di prenotazione. I visitatori possono usufruire del servizio ristorazione che deve essere sempre prenotato tramite l’ufficio della biglietteria a seconda anche delle varie fasce orarie. Il servizio bar, caffetteria e ristorazione avviene direttamente al tavolo.