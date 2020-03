"I Cavalieri dello Zodiaco": sta nascendo un murale di 80 metri dedicato a Saint Seiya

Saint Seiya (Seiya il Sacro Guerriero) è un manga ed anime giapponese creato nel 1985 da Masami Kurumada noto in Italia con il nome de I cavalieri dello zodiaco che continua a fare il giro del mondo risultando uno dei brand giapponesi più noti e con il maggior numero di fans insieme a Captain Tsubasa.

Il manga iniziale era composto da 28 volumi da cui, nel 1986, è stato tratto il primo anime di 114 episodi noto come la “serie classica”. Successivamente la storia ha subito un’enorme evoluzione che vanta attualmente ben 5 manga, un romanzo, vari film OAV e remake, 4 film per il cinema, videogiochi e tutta una serie di merchandising dai modellini all’abbigliamento che vedono protagonisti soprattutto i Cavalieri di Bronzo e quelli d’oro.

Recentemente 19 artisti geniali appassionati di Street Art si sono riuniti per mostrare il loro amore per i personaggi di Saint Seiya iniziando la realizzazione di un murales lungo ben 80 metri nella città di Leòn in Messico in via Mayaguez nell’angolo con Libramiento Morelos.

Nella gigantesca illustrazione muraria, che sta richiedendo un processo di realizzazione abbastanza lungo, sono presenti tutti i personaggi principali della saga giapponese. Nelle immagini presenti sul web in anteprima possiamo infatti riconoscere i famosissimi Cavalieri di bronzo (Seiya di Pegasus, Shun di Andromeda, Shiryu di Dragon, Ikki di Phoenix e Hyogadi di Cygnus) protagonisti della prima serie insieme ai 12 Cavalieri d’oro (Mu, Aldebaran, Saga, Death Mask, Aiolia, Shaka, Dohko, Milo, Aiolos, Shura, Camus ed Aphrodite).

Inoltre sono stati scelti anche personaggi tratti dalle saghe Asgard ambientata nella città protetta dai guerrieri del dio Odino, Poseidon che narra della lotta contro gli Dei del mondo e Hades, la trilogia OAV. Questa grande opera, una volta terminata, è sicuramente destinata a diventare una meta di pellegrinaggio per tutti i fans di Saint Seiya.