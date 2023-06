I bronzi di San Casciano in esposizione al Quirinale

Ha aperto a Roma una mostra senza precedenti al Quirinale, dal titolo “Gli dei ritornano – I bronzi di San Casciano“. Dal 23 giugno al 25 luglio e dal 2 settembre al 29 ottobre sarà possibile vedere il prezioso ritrovamento di 34 statue in bronzo che ricordano i bronzi di Riace, più suppellettili e monili dell’epoca, a testimonianza del santuario termale curativo in cui sono stati ritrovati.

La scoperta dei bronzi avvenne nel 2022 nel centro termale etrusco di San Casciano dei bagni in Toscana. Verrà mostrata l’antica città etrusca di Chiusi, con monete antiche dell’epoca; gli etrusco romani si ritiravano alle terme per pregare gli dei per una pronta guarigione dai malanni. Inoltre sono state rinvenute molte trascrizioni.

Le opere si trovano in perfetto stato di conservazione, essendo coperte dal fango quando sono state trovate, con pigne e oggetti di legno. I bronzi appartengono all’età repubblicana, ma non tutta la collezione è in mostra, perchè ancora in restauro, e gli scavi a San Casciano non sono ancora terminati, la vasca termale deve ancora essere esplorata.

Gli scavi iniziarono nel 1993 da parte dell’Università di Siena, ma si trovò solo un altare votivo all’epoca e il luogo era del tutto inesplorato a causa di una fitta vegetazione. All’epoca di Tiberio un fulmine colpì il luogo dove si trovavano le statue e le tenne preservate.

Nel Palazzo dell’Arcipretura di San Casciano dei Bagni ci sarà una mostra permanente; esposta la statua di Afrodite, più monili e offerte votive agli dei, e la statua in bronzo di Apollo. Si tratta di una mostra totalmente coinvolgente, ispirata all’acqua delle fonti termali, con suoni di sottofondo ed ologrammi, tipicamente dell’epoca, che catturerà sicuramente l’attenzione del pubblico.