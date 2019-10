Frida Kahlo e Diego Rivera in mostra a Roma

Due dei più grandi artisti messicani di sempre, ovvero Frida Kahlo, considerata la migliore del suo periodo e Diego Rivera, suo marito e muralista, sono i protagonisti di una mostra dal titolo “Il caos dentro”che si tiene a Roma a partire da domani 12 ottobre fino al 29 marzo 2020. presso i locali di Set Spazio Eventi Tirso. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come ammirare i loro capolavori.

Dopo la tappa romana, i visitatori avranno la possibilità di ammirare le loro opere anche nel capoluogo lombardo nel 2020 presso la Fabbrica del Vapore. I due artisti sono un simbolo dell‘avanguardia artistica e culturale del Novecento, non solo in Messico, ma anche nel mondo dell’arte, in generale.

Frida Kahlo è stata una figura complessa, difficile, travagliata anche per via di un incidente che l’ha minata nel corpo e nell’anima, che ha raccontato tramite i suoi quadri che esprimono dolore e sofferenza. Diego Rivera, suo marito e molto amato da Frida, è stato il rappresentante principale dell’arte muralista.

Il percorso artistico che si snoda in 600 metri quadrati di spazio, racconta queste due figure, non solo attraverso le loro opere, ma anche le lettere, i disegni, i documenti, gli oggetti della vita quotidiana che sono appartenuti, compreso anche le fotografie scattate dallo stesso Leonardo Matiz, fotografo della Macondo di Marquez, ma anche grande amico della pittrice.

Il visitatore ha anche modo di ammirare delle opere inedite, come “Ritratto di Frida” dipinto dallo stesso Rivera nel 1954 e anche “La nina de los abanicos” dello stesso muralista realizzato nel 1913. Una esposizione che è curata e patrocinata dalle ambasciate di Messico e Colombia, che permette al visitatore di scoprire anche una ricostruzione della Casa Azul con giardino e le stanze in cui Frida era solita dipingere. Un viaggio sensoriale nei luoghi e grandi amori della pittrice messicana.