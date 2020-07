Firenze, agli Uffizi il progetto Black Presence sulla cultura nera

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Che fantastica iniziativa hanno pensato i responsabili degli Uffizi di Firenze. Raccontare attraverso i quadri le opere d'arte di artisti della cultura nera, il loro impatto e la loro storia in modo da capirla, è lodevole e ammirevole. Un modo per andare al di là delle opere e vedere oltre la superficie per coglierne l'essenza e la bellezza. L'arte può davvero unire e questa iniziativa ne è la prova.