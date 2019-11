Faenza ospita una mostra sulle ceramiche di Pablo Picasso

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Non conoscevo questi lavori di Picasso e non sapevo che il noto artista spagnolo fosse dedito alla ceramica e alla terracotta. Questa mostra rappresenta, per molti appassionati, l'occasione ideale per scoprire qualcosa in più della sua grande arte e del suo talento. Un legame stretto tra Faenza e Picasso che si intensifica e cresce, anche grazie a questa esposizione.