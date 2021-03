E’ Oscar Wilde, il carcerato nel murale di Banksy

Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - In precedenza la street art veniva vista come un’espressione di vandalismo giovanile, un modo di imbrattare gli arredi urbani con immagini, scritte sciocche e antiestetiche; oggi invece la street art viene considerata una vera e propria forma d’arte, un veicolo per protestare contro la proprietà privata, contro il capitalismo o la politica, scegliendo luoghi come strade, piazze, muri ed edifici.