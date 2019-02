"Diritti umani e psichiatria", la controversa mostra a Torino

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Più che una mostra, è una realtà sulla salute mentale, sugli abusi che sono stati perpetrati. Un modo per capire come funziona la psiche, la mente umana, nei pazienti affetti da schizofrenia e soprattutto conoscere i loro diritti in modo che non sia calpestata la dignità umana. Molto interessante anche il luogo di allestimento: Palazzo della Luce è quasi un monito a scorgere la positività, la luce appunto dove sembra mancare.