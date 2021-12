"De Pretore Vincenzo" di Eduardo De Filippo va in scena al Polifunzionale di Ischia

Se chiedete ad un cultore di teatro quale sia la figura cardine da annoverare nel caso si intenda assistere ad uno spettacolo vero e proprio, non ho alcun dubbio che egli vi guidi, senza esitare più di tanto, alla ricerca di una commedia di Eduardo De Filippo. E se avete deciso di trascorrere il Capodanno sull’Isola Verde eccovi presentata un’occasione imperdibile per immergervi nella Scena.

Al Teatro Polifunzionale di Ischia Porto, infatti, sarà portata alla ribalta “De Pretore Vincenzo“, grazie alla rappresentazione della compagnia “I Viandanti sul Mare“. L’appuntamento è il 2 gennaio 2022 alle ore 21 quando, con la regia di Emanuel Pascale, gli spettatori potranno immergersi in uno spettacolo impareggiabile con attori di maestria e dalla lunga esperienza.

“De Pretore Vincenzo” è una commedia del 1957, divisa in due parti e sei quadri e ispirata al poemetto di Eduardo de Filippo. Essa narra le vicende di un giovane ladruncolo, appunto De Pretore, che conduce una vita comoda e senza sforzi attraverso l’attuazione di una serie di furti. Accanto a lui c’è Ninuccia, una giovane serva innamorata di Vincenzo che minaccia di togliersi la vita qualora egli non dovesse sposarla.

De Pretore, convinto di aver acquisito delle nobili origini fin dalla nascita, intende prendere in moglie una donna del suo rango e non un’umile sguattera come Ninuccia. Ma il desiderio di quest’ultima, in parte realizzato, viene interrotto quando il suo amato ladruncolo viene arrestato. Tornato in libertà, Vincenzo De Pretore continua a rubare, stavolta certo della protezione di San Giuseppe e tale superficialità gli sarà fatale… Un giorno, mentre tenta di sottrarre una borsa contenente cinque milioni ad un impiegato di banca, viene ferito a morte e finisce per ritrovarsi esanime in un letto d’ospedale.

La commedia, ridotta nei personaggi dalla regia di Emanuel Pascale, sarà inscenata da Michele Carnevale, Lorenzo D’Agata, Emanuel Pascale e Maria Elena Verde. Accanto alla regia di Pascale anche l’aiuto di Maria Elena Verde.