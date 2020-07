"Dammi la mano", la mostra fotografica sulla figura dei caregiver

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una mostra diversa dal solito in cui protagoniste non sono solo le donne malate di tumore al seno, ma i caregiver, coloro che forniscono supporto, cura e amore senza far mancare la loro presenza e che sono compagne di ogni paziente in questo lungo e difficile percorso. Una mostra che tocca con mano la dura realtà della malattia accanto ad angeli custodi che possono aiutare a non soccombere.