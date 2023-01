Dal grande schermo al palco "Off": Riccardo Alemanni, Francesco Centorame e Andrea Lintozzi debuttano all’Off/Off Theatre

Ascolta questo articolo

Siamo abituati a vederli attraverso uno schermo, piccolo o grande che sia; da Don Matteo a Skam passando per Boris4, i protagonisti di questo spettacolo hanno già conquistato il cuore degli italiani con i loro personaggi televisivi, adesso sono pronti ad incantare il pubblico anche sul palcoscenico.

Dal 19 gennaio 2023 i tre giovani attori saranno in scena all’Off/Off Theatre, nella meravigliosa cornice di Via Giulia a Roma, portando in scena “LEI” uno spettacolo che racconta i diversi volti dell’amore.

Nonostante il titolo “LEI”, la compagnia è tutta al maschile: Claudio, Renato e Lorenzo (rispettivamente Francesco Centorame, Andrea Lintozzi e Riccardo Alemanni) interpretano i ruoli di un regista e due attori alle prese con la preparazione di una rappresentazione teatrale.

La commedia è interamente ambientata all’interno dell’appartamento che condividono da coinquilini, qui li vediamo, infatti, alle prese con le prove del loro spettacolo prossimo al debutto. Prove che però proseguono a rilento subendo continue battute d’arresto a causa dell’interferenza del pensiero costante rivolto a “lei“, o meglio, della “lei” di ognuno di loro.

La donna, mai presente in scena ma enormemente presente nella sceneggiatura, viene raccontata attraverso le tre diverse storie d’amore che i protagonisti stanno vivendo: la conquista dell’amore, la riconquista dell’amore perduto e il mantenimento dell’amore e dell’amicizia.

Come usciranno i tre attori da questo impasse? Tra ritmi di recitazione serrati, colpi di scena e momenti di divertimenti, questa commedia promette di emozionare e, perchè no, anche far riflettere gli spettatori.

L’appuntamento

Ass. Cult. Orizzonti Artistici Moda Musica Teatro presenta:

LEI

di Federico Maria Giansanti

con la regia di Riccardo D’Alessandro

con Riccardo Alemanni, Francesco Centorame e Andrea Lintozzi

scene e costumi: Nicola Civinini

dal 19 al 22 Gennaio 2023 all’OFF/OFF THEATRE – Via Giulia, 20 – Roma

informazioni e prenotazioni +39 06 8923 95 15 biglietteria@off-offtheatre.com

dal giovedì al sabato h 21:00 – domenica h 17.30

prezzo biglietto Intero € 30,00

Info su off-offtheatre.com