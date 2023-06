Città della Pieve celebra il Perugino con una mostra

La mostra, a cura di Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini, Nicoletta Baldini e con la collaborazione di Antonio Natali, rende omaggio a una delle figure artistiche più importanti del Rinascimento italiano, Pietro Vannucci, detto il Perugino. I visitatori avranno la possibilità di vedere quasi 30 opere dell’artista, ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso artistico, attraverso dei veri e propri capolavori dell’arte italiana.

Quadri che provengono dai più importanti musei italiani e anche stranieri: dalla Pinacoteca Vaticana alle Gallerie degli Uffizi, dal Kunsthistorisches Museum di Vienna alla Galleria Nazionale dell’Umbria. La mostra verrà esibita su ben tre sedi espositive: Palazzo Della Corgna, Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi e Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Durante il percorso è possibile non solo vedere le opere di Vannucci, ma le sue opere entrano in simbiosi con quelle di altri artisti rinascimentali come Pintoricchio, Cosimo Rosselli e Ghirlandaio.

Tra le tante note opere del pittore, che ha lasciato presso la sua città Natale, ci sono: L’Adorazione dei Magi, conservato all’Oratorio dei Bianchi, il Battesimo di Cristo e la Deposizione dalla croce. La mostra è organizzata dal Comune di Città della Pieve con la collaborazione del Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla scomparsa del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino.

Dal 2 di luglio la mostra verrà aperta al grande pubblico. L’orario di apertura è dalle 10:00 fino alle 19:00. Sarà possibile acquistare un unico biglietto che permetterà di visitare tutte le sedi. La mostra è stata organizzata sotto il patrocino del Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Umbria, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Federturismo Confindustria, Camera di Commercio dell’Umbria, RAI Umbria.

Inoltre, il 28 di giugno, a Roma, presso la Sala della Crociera del Ministero della Cultura si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra, alle ore 11:30. Saranno presenti Fausto Risini, Sindaco del Comune di Città della Pieve, Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, i curatori della mostra Nicoletta Baldini, Vittoria Garibaldi, la coordinatrice, e Francesco Federico Mancini che interverranno a presentare la mostra.