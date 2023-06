Carrara, Palazzo Cucchiari ospita una mostra sul Novecento

La città di Carrara è nota nel mondo dell’arte per i suoi famosi marmi, che hanno dato la vita ad opere meravigliose, non solo italiane ma anche straniere. Di conseguenza, il punto forte della città è sicuramente il marmo e la scultura. La mostra, dal titolo “Novecento a Carara“, curata da Massimo Bertozzi, è dedicata alle diverse correnti artistiche che si sviluppano nel panorama carrarese intorno alla prima metà del Novecento.

I linguaggi figurativi e i percorsi artistici si delineavano attraverso lo stile liberty di Leonardo Bistolfi, il Novecentismo di Arturo Martini, l’astrattismo di Alberto Viani e poi il volume, che si esprime con il linguaggio verista di Carlo Fontana, il naturalismo di Arturo Dazzi e la frammentazione dello spazio di Carlo Sergio Signorini.

Il percorso della mostra si delinea lungo tutta l’arco del Novecento seguendo un filo che lega Bistolfi, Martini e Viani, segnando quelle che sono le tappe più importanti della nascita della scultura moderna in Italia. La mostra è composta da ben 120 opere tra sculture in marmo, bronzo, gesso, terracotta, ma anche dipinti, disegni e pastelli che provengono dai vari musei italiani e che completano la storia e il panorama della storia creativa della città di Carrara tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento.

Il costo del biglietto intero è di 20 euro, mentre il ridotto viene 8 euro. Per i gruppi dai 10 ai 29 il costo del biglietto è di 8 euro mentre i gruppi composti da 30 persone in su il costo è di 7 euro. L’ingresso è gratuito per le scuole gruppi o comitive di studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione.

Inoltre è gratuito per i portatori di handicap e i loro accompagnatori, per i ragazzi che non hanno compiuto ancora 18 anni e per i giornalisti con tesserino nazionale. I ragazzi al di sotto di 12 anni devono essere accompagnati. Gli orari sono i seguenti: martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 09:30 alle ore 12:30/dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Il venerdì e il sabato gli orari sono dalle 09:30 alle 12:30/dalle ore 15:00 alle ore 21:00. Il lunedì è chiuso.