"Capa in color", la mostra fotografica di Robert Capa a Torino

Torino, da sempre culla di arte e di grandi artisti, apre la stagione della cultura e dell’arte ospitando la mostra di fotografie a colori del celebre fotografo Robert Capa. Sono fotografie a colori che vengono esposte per la prima volta in Italia, per la precisione, nel capoluogo piemontese. Dal 26 settembre al 31 gennaio 2021, presso le Sale Chiablese dei Musei Reali, è possibile vedere questa collezione inedita.

La mostra intitolata “Capa in color” nasce con lo scopo di celebrare il grande fotografo che ha fondato nel 1947 l’Agenzia Magnum Photos nel 1947 insieme ad altri grandi artisti del suo campo, ovvero Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e William Vandiver. L’esposizione torinese presso Sale Chiablese ospita più di 150 fotografie rigorosamente a colori.

Solitamente le foto e le mostre dedicate a Capa sono in bianco e nero e rappresentano alcune delle più importanti immagini dei conflitti del Novecento di cui lo stesso fotografo è stato protagonista e ha immortalato, come quelle che vanno dal 1936 al 1954. Sono immagini e scatti che mostrano tutta la crudeltà e l’atrocità del conflitto bellico.

Grazie alla mostra fotografica che si tiene a Torino, lo spettatore ha modo di approcciarsi a questo fotografo, alla sua storia e anche ai mezzi che ha utilizzato per scattare le sue leggendarie fotografie. Inoltre, è anche l’occasione per verificare come ha usato il colore in questi anni, soprattutto durante i reportage che sono stati realizzati negli anni dal 1941 al 1954, anno della sua morte.

Il progetto e la mostra fotografica nel capoluogo piemontese nasce grazie a Cynthia Young, curatrice della Collezione al Centro Internazionale di Fotografia di New York. Oltre ai conflitti bellici, sono anche rappresentate immagini iconiche dell’alta società come le stazioni sciistiche di note località e le spiagge francesi di Biarritz e altri luoghi rinomati. La mostra è aperta dal martedì alla domenica nei seguenti orari dalle 9 alle 19.