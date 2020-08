Bologna, in mostra i capolavori di Monet e degli impressionisti

Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - La mostra è di sicuro interesse per gli appassionati ed esperti d'arte. L'impressionismo è, a mio avviso, lo stile di pittura più bello. Poter osservare da vicino i quadri provenienti da Parigi è un grande dono, non bisogna perdere questa occasione, in questo periodo particolare in cui le restrizioni non devono fermarci. L'arte da sempre riempie il cuore, scalda l'anima e illumina gli occhi di speranza.