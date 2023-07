"Bello e impossibile", il giovane regista Riccardo D’Alessandro porta sul palco una fusione di miti

Cosa ne pensa l’autore

Alessandra Teutonico - È meraviglioso immergersi nell'universo creativo di Riccardo D'Alessandro. La sua abilità nel mescolare elementi classici con una prospettiva moderna e inusuale è in grado di regalare al pubblico un'esperienza teatrale indimenticabile. Per l'importanza del testo e per come è strutturato, questo spettacolo sta generando altissime aspettative e sono sicura che Riccardo D'Alessandro non le deluderà.