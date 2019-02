Artonauti: il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte

La storia dell’arte dalle origini al Novecento raccolta in un album di figurine. Si chiama “Artonauti – Le figurine dell’Arte,” ed è il primo album di figurine dedicato alla storia dell’arte e ai suoi Maestri.

Il progetto, che unisce il gioco alla cultura e all’approfondimento, nasce per coinvolgere e far conoscere l’arte, in modo particolare, ai bambini dai 7 agli 11 anni. I bambini, infatti, scambiandosi le figurine e cercandole avranno modo di memorizzare, in chiave ludica, periodi, opere e Maestri dell’arte. Tuttavia, non è da escludere che anche gli adulti, appassionati di arte, decidano di fare la collezione.

L’album, edito da WizArt SRL, è stato finanziato e premiato dalla fondazione Cariplo che lo ha scelto durante l’iC – Innovazione Culturale.

Le caratteristiche dell’album Artonauti

L’album Artonauti sarà disponibile in edicola dal 15 marzo 2019 al costo di 3 euro, che include anche 3 pacchetti di figurine in omaggio.

Nelle scuole, inoltre, gli insegnanti potranno fare richiesta di ricevere una copia omaggio dell’album per ogni alunno e ricevere, insieme a questo, un pacchetto di figurine e una lettera di presentazione del progetto per i genitori. La classe riceverà, inoltre, un poster e delle proposte per svolgere laboratori d’arte.

Nelle 64 pagine dell’album, oltre alla collezione di figurine, sarà possibile conoscere, avere informazioni, e ripercorrere la storia dell’arte in stile fumetto. Nell’album sono presenti anche indovinelli, giochi e curiosità che renderanno la raccolta ancora più avvincente e piacevole.

Artonauti è un viaggio che inizia dai primi disegni nelle grotte, continuando tra i dipinti dell’Antico Egitto, dei Greci e dei Romani; la storia dell’arte continua ripercorrendo il Medioevo, per proseguire nel Rinascimento, nel Barocco, nel Neoclassicismo, nell’Impressionismo e nell’Espressionismo. Il viaggio si conclude con le Avanguardie del Novecento. Ci saranno pagine dedicate a Giotto, a Michelangelo, a Leonardo, a Caravaggio, a Botticelli a Van Gogh.

A scoprire luoghi e opere d’arte saranno due ragazzini, Ale e Morgana, accompagnati dal fedele amico, il cane Argo.